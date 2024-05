O único brasileiro feito refém pelo Hamas, Michel Nisembaum, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 24. As forças israelenses afirmaram ter encontrado o corpo dele durante uma operação militar em Jabalia, cidade do norte da Faixa de Gaza. O Itamaraty, por nota, condenou com veemência os atos terroristas praticados pelo Hamas. Saiba mais no Giro VEJA.