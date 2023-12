Astronauta vira alternativa dentro do PL para prefeitura de São Paulo

Há semanas, o ex-presidente Bolsonaro vem sinalizando que gostaria que o deputado federal Ricardo Salles fosse seu candidato nas eleições do ano que vem. O presidente do PL, partido de ambos, no entanto, quer apoiar o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes.

Na última terça-feira, 12, Bolsonaro não deixou dúvidas sobre sua preferência. Em conversa com jornalistas, o ex-presidente soltou um sonoro: “Salles prefeito”. Antes, elogiou o trabalho de seu ex-ministro quando era chefe do Ministério do Meio Ambiente. “Seria uma forma de recompensá-lo”, disse.

Pois é, só faltou combinar com Valdemar Costa Neto que, até então, está fechado com a campanha de Nunes. A coluna ouviu de um aliado: “Ah, esse é o jeito dele (Bolsonaro), sai falando o que pensa, mas não está nada fechado ainda. Estamos discutindo, tem muitas possibilidades, tem agora o Marcos Pontes”.

A coluna apurou que uma recente pesquisa interna do partido mostra o ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações à frente de Salles numa eventual disputa. Diante disso, o martelo ainda não está batido.

A carta para liberar o ex-ministro do Meio Ambiente está nesse impasse, sem o documento do partido o deputado não pode concorrer por outra sigla, sem perder o mandato.

