Após apoio aberto a Salles, Nunes faz gesto a Bolsonaro

O prefeito de São Paulo resolveu fazer um gesto mais claro na noite desta quarta-feira, 19, ao ex-presidente Bolsonaro. Ricardo Nunes postou um vídeo em suas redes sociais em que é questionado por uma jornalista sobre o desejo do apoio de Bolsonaro na sua reeleição à prefeitura da capital paulista. O emedebista então responde falando que é fundamental que o ex-presidente esteja com ele nas eleições do ano que vem.

“Eu quero, é importante que tenha o apoio do ex-presidente Bolsonaro, é fundamental o apoio do ex-presidente, eu tenho certeza que ele tem consciência da responsabilidade dele, do que nós estamos falando aqui em São Paulo, de combater o que tem de pior da extrema esquerda”, afirmou.

Na semana passada, na terça-feira, 12, o ex-presidente disse, com todas as letras, quando questionado por jornalistas sobre seu apoio na disputa municipal em São Paulo: “Salles prefeito”, e antes teceu elogios a seu ex-ministro do Meio Ambiente.

A coluna ouviu de um aliado que Bolsonaro apoiará o atual prefeito, apesar de falar que pode se unir a outro candidato. O fato é que o ex-presidente tem se incomodado com a forma que Nunes vem tratando seu apoio, o pior momento da relação foi quando o prefeito disse a uma estudante que não tinha proximidade com Bolsonaro. O emedemista tem receio, por conta de pesquisas, da rejeição que pode sofrer do eleitor pela ligação com a extrema direita.

Com isso, o ex-presidente começou a flertar com o deputado federal Ricardo Salles que, inclusive, já se colocou na disputa, mas precisa do aval do PL, o que não deve acontecer. A alternativa seria a autorização do partido para sair e concorrer por outra sigla. O presidente Valdemar Costa Neto, no entanto, vem levando a história em banho-maria, e já disse algumas vezes que o PL estará com Nunes.

