A surpresa de Bolsonaro na posse de Milei

O ex-presidente se surpreendeu com a recepção que teve no evento de posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, neste domingo, 10. Segundo aliados que participaram da comitiva de Bolsonaro, ele não esperava que seria ovacionado por apoiadores do ultraliberal na chegada ao parlamento argentino e de que receberia mais “prestígio do que os chefes de Estado que participaram do evento”.

Um interlocutor ainda disse à coluna: a receptividade dada a Bolsonaro “surpreendeu até políticos argentinos”. Durante a conversa, o ex-presidente e Milei não falaram sobre Lula, tampouco sobre a sua inelegibilidade.

O presidente foi convidado somente após o convite feito à Bolsonaro. Milei chegou a chamar Lula de presidiário comunista durante a campanha à presidência. Depois de eleito, no entanto, amenizou o tom e disse que o petista seria bem recebido se quisesse ir à posse. O presidente foi formalmente convidado, mas preferiu mandar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Enquanto isso, Bolsonaro tentou surfar na onda conservadora se dirigindo ao público quando chegou à posse, tirou fotos e fez vídeos para as redes sociais. O ex-presidente foi recebido com honras de chefe de Estado e embarcou com uma comitiva de 50 pessoas. Entre eles, os governadores Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro e Jorginho Mello. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o advogado Fábio Wajngarten também estavam presentes.

Após a cerimônia de posse, Milei recebeu Bolsonaro, na Cosa Rosada. O presidente argentino recebeu chefes de estado, como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e do Uruguai, Luis Lacalle Pou.

