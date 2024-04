Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pediu uma reunião com o presidente Lula para saber seu futuro na empresa. Desde que a petroleira decidiu segurar o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, a situação ficou delicada para o ex-senador, que se absteve na votação, contrariando uma vontade do governo, que era a favor da medida. Como fica a situação de Prates e a decisão da ONU sobre a guerra de Israel e o Hamas são destaques do Giro VEJA.