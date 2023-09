A entrada do Centrão no governo Lula pela porta dos fundos

O presidente Lula resolveu não alardear a entrada do Centrão no governo. Fez a cerimônia de posse dos novos ministros a portas fechadas, sem imprensa nem convidados. Também depois de dois meses de desgastes políticos para definir onde PP e Republicanos seriam alocados na Esplanada dos Ministérios, é de se entender que não queira fazer festa sem motivos pra comemorar.

A saída de Ana Moser do Ministério dos Esportes para dar lugar ao deputado André Fufuca (PP) caiu mal, bem mal. O presidente também teve que trocar de cadeira o aliado Marcio França para acomodar o deputado Silvio Costa Filho, no Ministério de Portos e Aeroportos. Restou pro ex-governador de São Paulo o recém-criado Ministério do Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa.

Na agenda do presidente, só constava o encontro, sem mencionar a posse dos novos ministros. O fato gerou mal-estar. Até porque, há dois meses, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, foi recebido com cerimonia aberta, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, para assumir a pasta do Turismo, depois que Daniela Carneiro deixou o cargo.

Ninguém esperava que fosse amor à primeira vista, mas não fizeram nem questão de esconder o desgosto pela aliança. O governo teve que abrir espaço para conseguir a chamada governabilidade. Os partidos têm dito, no entanto, que vão manter uma linha independente nas votações. Por outro lado, a perspectiva é de que o executivo ganhe mais, pelo menos, 60 votos, na Câmara.

Parece mais um namoro forjado. Só resta saber em quanto tempo deve acabar.

