Volta do Congresso e do STF é nova preocupação com segurança em Brasília

A posse dos novos deputados e senadores e a abertura do ano judiciário pelo Supremo Tribunal Federal na próxima semana são as novas preocupações das autoridades de segurança no Distrito Federal – embora não haja nenhum indicativo de movimentação bolsonarista na capital federal para a data, como a verificada antes dos distúrbios de 8 de janeiro, há várias iniciativas em andamento para reforçar a segurança em Brasília.

Na noite de quarta-feira, 26, Ricardo Capelli, interventor do Ministério da Justiça no Distrito Federal, fez uma reunião para discutir o assunto. “Atendendo aos pedidos dos presidentes Arthur Lira (Câmara) e Rosa Weber (STF), estamos com a atenção redobrada”, disse.

Reunião sobre o plano de segurança para o dia 1° de fev., dia da posse dos deputado(a)s e senadore(a)s, eleição da mesa das duas Casas e semana de abertura do ano judiciário. Atendendo ao pedido dos presidentes @ArthurLira_ e Rosa Weber, estamos com a atenção redobrada pic.twitter.com/Z6ZeFYk3PB — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 25, 2023

A Polícia Legislativa também pediu o reforço de policiamento na cerimônia de posse de deputados e senadores no dia 1ª de fevereiro, mesmo dia em que haverá eleição para as presidências das duas Casas do Congresso.

“Cumpre ainda adiantar que diante da conjuntura nacional, esta Secretaria de Polícia identificou como cenários de riscos a invasão em áreas não autorizadas, a tomada de refém, a presença de atirador ativo, ameaça de explosivo e ainda, a sabotagem em infraestruturas críticas”, informou o diretor da Secretaria da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, em ofício enviado a Capelli, segundo informação da Agência Brasil.

De acordo com Martins, os riscos estão relacionados com os atos golpistas de 8 de janeiro. “Ambas as cerimônias contam com projeção política, característica cuja sensibilidade foi incrementada em razão dos últimos acontecimentos ligados à invasão dos Três Poderes em 8 de janeiro último. Ressalte-se que eventos dessa magnitude contam com a previsão de participação de diversas autoridades, e no caso da cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos, há ainda a expectativa de comparecimento dos chefes dos Três Poderes da República”, diz o documento.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou no último dia 24 a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no DF, que está sob intervenção federal na área de segurança até o dia 31 deste mês.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já havia dito na semana passada que estava preocupado com o dia da posse dos parlamentares e que estava conversando com as autoridades responsáveis pela segurança do DF. Segundo ele, é importante que todos tenham um plano de segurança bastante rígido. “Nosso pedido é para que todos tenham tranquilidade, será um dia bastante emblemático no início do ano do poder”, afirmou.