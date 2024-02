Valdemar usou tática diferente de Bolsonaro na PF

VEJA Mercado - quinta, 22 de fevereiro

Incentivos na China terão efeito ao final do ano, diz head da Faz Capital

VEJA Mercado em Vídeo desta quinta-feira recebe Alexandre Pletes. Entre outros assuntos, ele afirma que a crise do setor imobiliário chinês é profunda e que resultados de estímulos do governo devem demorar a aparecer . Ele também fala dos sinais distintos do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, na ata da última reunião do comitê.