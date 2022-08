Único nome do PT a tentar reeleição, Fátima Bezerra lidera com folga no RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) lidera a corrida pelo governo do Rio Grande do Norte com folga. Segundo a pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 22, ela tem 46% das intenções de voto.

O Rio Grande do Norte é o único estado onde um nome do PT disputa a reeleição — o partido também tenta se manter no poder na Bahia, Ceará e Piauí, mas com outros candidatos, uma vez que os governadores eleitos em 2018 nesses locais já cumpriram dois mandados.

Em segundo lugar na corrida ao governo do Rio Grande do Norte aparece o senador Styvenson Valentim (Podemos), com 15% dos votos, seguido pelo ex-deputado Fabio Dantas (Solidariedade), com 9%. Outros 3% declararam voto em Rosália Fernandes (PSTU) e 2% em Clorissa Linhares (PMB).

Antônio Bento (PRTB), Danniel Morais (PSOL) e Rodrigo Vieira (DC) têm 1% cada. Nazareno Neris (PMN) não pontuou. Os indecisos são 7% e outros 15% declararam que vão votar branco ou nulo.

Na pesquisa espontânea, em que a lista de candidatos não é dada ao entrevistado, Fátima teve 25% das intenções de voto, ante 5% de Styvenson.

O Ipec entrevistou 800 eleitores entre 16 e 22 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RN-09891/2022.

