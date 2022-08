União Brasil oficializa chapa ‘puro-sangue’ com ex-secretário de Bolsonaro

O União Brasil confirmou nesta sexta-feira, 5, o nome do economista Marcos Cintra como vice na chapa da senadora Soraya Thronicke (MS) para a Presidência da República.

Cintra, que é tributarista e ficou conhecido pela ideia do imposto único, atuou como secretário da Receita Federal do presidente Jair Bolsonaro (PL) até setembro de 2019, mas foi demitido em meio à polêmica que criou ao defender a volta da CPMF, que trouxe desgaste ao governo. Ele também foi vereador de São Paulo entre 1993 e 1997 e entre 2009 e 2013.

A chapa foi oficializada durante a convenção partidária, em Brasília. O União Brasil, que nasceu da fusão do DEM e do PSL, tem o maior tempo de TV e rádio no horário eleitoral e a maior fatia do Fundo Eleitoral, porque foi a legenda que mais elegeu parlamentares na eleição de 2018. Hoje, é a quarta maior bancada da Câmara, com 51 deputados.

Apesar disso, o partido não tem, por ora, nenhuma aliança com outra legenda — daí a necessidade de se lançar uma chapa puro-sangue. O União Brasil chegou a participar das discussões com MDB, PSDB e Cidadania para o lançamento de uma candidatura única — iniciativa que ficou conhecida como “terceira via” –, mas acabou abandonando o projeto e lançando a candidatura ao Planalto de seu presidente, Luciano Bivar.

O lançamento de Soraya como candidata à Presidência se deu após Bivar abrir mão da corrida. “Como presidente nacional, estou muito feliz em apresentar essa chapa Soraya-Marcos Cintra, composta por um homem excepcional e por uma mulher incrível”, declarou durante a convenção. “O União Brasil, como partido novo, está participando pela primeira vez da corrida eleitoral. Temos todas as condições de vencer por ser o maior partido do país. Volto a insistir que temos uma alternativa viável para o Brasil”, acrescentou.