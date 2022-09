Um problema para Kalil: um em cada três eleitores de Lula prefere Zema

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Romeu Zema (MG) continua liderando com folga a eleição para o governo de Minas Gerais, com 47% das intenções de voto contra 28% do seu principal rival, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), segundo pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 3 e 6 de setembro e divulgada nesta sexta-feira, 9.

Kalil subiu quatro pontos desde o início do horário eleitoral (de 24% para 28%), enquanto Zema oscilou apenas um ponto para cima (de 46% para 47%), mas a pesquisa traz várias más notícias para Kalil, que é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma delas é que o governador vai muito bem entre os eleitores do petista – nada menos que 34% daqueles que estão com Lula preferem Zema a Kalil (que tem 43%). Esse problema é derivado de um outro: apenas 39% dos eleitores reconhecem Kalil como o candidato do ex-presidente.

Já Zema, embora não seja apoiado por Jair Bolsonaro (PL), tem o voto de dois em cada três eleitores do presidente (66%) – o candidato ao governo apoiado pelo presidente é o senador Carlos Viana (PL), que tem 2%.

Outra dificuldade para Kalil detectada na pesquisa é que a avaliação positiva do governo Zema melhorou ainda mais no último mês, passando de 48% para 52%. Apenas 10% dos eleitores mineiros rejeitam a atual gestão estadual.

Mais: no principal reduto eleitoral de Kalil, Belo Horizonte, a vantagem dele para Zema caiu de dezenove pontos (49% a 30% em agosto) para nove (45% a 36%). Na região metropolitana, onde Kalil também tem influência, ele foi ultrapassado por Zema – o placar, que era de 35% a 34% para o ex-prefeito em agosto, agora é de 41% a 37% para o governador).

A pesquisa Genial/Quaest ouviu de forma presencial 2.000 eleitores no estado de Minas Gerais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MG 09041/2022.