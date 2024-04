TSE volta a avaliar a cassação de Jorge Seif, o ‘Zero Seis’ de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai dar continuidade na noite desta terça-feira, 30, ao julgamento de uma ação de investigação judicial eleitoral contra o senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário nacional de Aquicultura e Pesca do governo de Jair Bolsonaro e chamado por ele de “Zero Seis” — brincadeira com a numeração usada pelo ex-presidente para se referir aos seus cinco filhos. A pasta comandada por Seif tinha o mesmo status de um ministério.

O parlamentar, que integra a ala mais panfletária do bolsonarismo no Senado, é acusado de abuso de poder econômico na campanha de 2022 por ter sido supostamente beneficiado pelo empréstimo de um helicóptero do empresário Osni Cipriano, pelo uso da estrutura das lojas Havan, de Luciano Hang e por um financiamento ilícito feito, em tese, por uma entidade sindical catarinense.

Em novembro, o caso foi julgado improcedente por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), e Seif foi absolvido. A ação é movida pela Coligação Bora Trabalhar, que contempla PSD, União Brasil e o antigo Patriota, que se uniu ao PTB em janeiro deste ano para virar o PRD.

A relatora do caso, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, argumentou que a eleição de Seif se deveu mais a uma “onda bolsonarista” do que aos investimentos feitos na campanha. “As eleições se desenvolveram num clima de polarização, entre esquerda e direita, como, ainda, em Santa Catarina, se protagonizou, numa guinada político-eleitoral, fomentada pela denominada ‘onda bolsonarista’, o aparecimento de candidatos até então sem expressão ou de pouca visibilidade política, vale dizer, sem experimento nas urnas”, diz o voto da relatora.

Adiamentos

O julgamento do recurso proposto contra a absolvição de Seif já foi adiado duas vezes. No dia 4 de abril, primeira ocasião em que o caso foi pautado no TSE, houve apenas a leitura do relatório e as sustentações orais. A continuidade do julgamento estava prevista para o dia 16, mas o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, pediu para adiar a sessão.