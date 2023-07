Toffoli dá a Vaccari, ex-tesoureiro do PT, acesso a mensagens da Vaza Jato

Mais um antigo alvo da Operação Lava Jato terá acesso às entranhas das relações entre o ex-juiz federal Sergio Moro e os procuradores da força-tarefa do Ministério Público Federal. O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, preso por quatro anos e meio na Lava Jato, acaba de conseguir do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), acesso às mensagens trocadas por Moro e os procuradores em chats do Telegram, hackeadas e vazadas em 2019 e apreendidas pela Polícia Federal em 2019.

A defesa de Vaccari pediu a Toffoli a extensão da decisão do ex-ministro Ricardo Lewandowski que concedeu acesso ao material ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2020. O ex-tesoureiro petista é citado em mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol em que o ex-juiz, hoje senador, questiona a apresentação de recursos pelo MPF contra condenações na operação.

Toffoli, que sucedeu Lewandowski como relator do caso, determinou nesta segunda, 24, à 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal que conceda ao ex-tesoureiro do PT acesso integral ao conteúdo, “com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso”.

