‘Tchutchuca do centrão’ vira meme e munição para oposição a Bolsonaro

O vídeo onde o youtuber Wilker Leão aparece chamando Jair Bolsonaro (PL) de “tchutchuca do centrão”, motivo pelo qual se criou uma pequena confusão com o presidente e seus seguranças na saída do Palácio do Alvorada nesta quinta-feira, 18, viralizou nas redes sociais e já virou munição para a exploração eleitoral por adversários políticos.

No Twitter, o termo chegou ao topo da lista de assuntos mais comentados do Brasil. Políticos do PT, como o senador Humberto Costa (PE), os deputados federais Zeca Dirceu (PR), Rogério Correia (MG) e Alencar Santana (SP) aproveitaram a onda para provocar o presidente.

Quer dizer que ELE NÃO gostou? Pois agora o apelido ficou e será definitivo: o tal "mito" virou a partir de 18 de agosto de 2022 o "Tchutchuca do Centrão". Não é que o novo apelido caiu direitinho? pic.twitter.com/zevHsuQ9Of — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) August 18, 2022

Mas a viralização foi para além do petismo. O deputado federal André Janones (Avante-MG), que tem se notabilizado como parceiro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na estratégia digital da campanha, postou o vídeo com a legenda “Bolsonaro tenta tomar celular e corre atrás de homem!! O vagabundo virou cachorro morto mesmo! Todo mundo quer chutar o safado”. A vereadora de São Paulo, Erika Hilton (PSOL), também divulgou o vídeo chamando o presidente de “nojento” e “descontrolado”.

Entre os presidenciáveis, Ciro Gomes (PDT) foi o único a se manifestar. O pedetista ainda aproveitou para cutucar Lula com o vídeo que critica Bolsonaro. “Alguém disse tchutchuca do centrão? Me ajudem aqui porque a agenda tá corrida: vocês tão falando de Bolsonaro ou de Lula?”, publicou a equipe de Ciro em seu Twitter.

Alguém disse TCHUTCHUCA DO CENTRÃO? Me ajudem aqui porque a agenda tá corrida: vocês tão falando de Bolsonaro ou de Lula? 👀 /ADM — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 18, 2022

Além de meme, o vídeo vira uma arma para a oposição lembrar da aliança que Bolsonaro construiu com os partidos políticos que viraram a base de sustentação do governo, notadamente o PL, o PP e o Republicanos, legendas que compõem o Centrão. Ao jogar luz sobre a relação que o presidente escolheu com representantes da velha política como Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e Arthur Lira, a quem Bolsonaro jurou combater quando eleito, o vídeo também se tornou um bom argumento para a oposição criticá-lo.