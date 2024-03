Tarcísio é nome de centro com mais potencial para bater Lula, diz pesquisa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o político de centro com maior potencial para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula na eleição presidencial de 2026, segundo vários cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisas em um levantamento feito entre os dias 18 e 22 de março, contratado pelo partido PP.

De acordo com a pesquisa, Tarcísio chegaria a 23,3% das intenções de voto contra 36,2% de Lula, em um provável cenário que teria também o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT (11,0%); a ministra Simone Tebet, do MDB (8,2%): e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB (2,2%). Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula e Tarcísio estariam isolados na ponta.

Nesse mesmo cenário (com Ciro , Leite e Tebet), os outros presidenciáveis que transitam do centro à direita estariam um pouco mais distantes de Lula – embora todos pontuem acima de dois dígitos. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), teria 14,6% contra 36,6% do petista; o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), marcaria 14,1% contra 36,8% do presidente; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), perderia por 13,9% a 36,3%, enquanto a senadora Tereza Cristina (PP-MS) faria 13,6% contra 36,6% de Lula.

Segundo turno

O Paraná pesquisas também testou cenários de segundo turno entre Lula e outros candidatos de centro. Neles, Tarcísio também é o que se sai melhor e chegaria a um empate técnico com Lula: ele teria 40,8% das intenções de voto contra 43,9%, desde que ficasse claro que ele tem o apoio de Bolsonaro (o instituto coloca essa condição no questionário aplicado aos entrevistados).

Nessa mesma condição, Lula venceria fora da margem de erro Ratinho Junior (44,6% a 35,3%), Romeu Zema (44,5% a 34,6%), Ronaldo Caiado (44,9% a 32,6%) e Tereza Cristina (44,5% a 32,2%).

Continua após a publicidade

Bolsonaro e Michelle contra Lula

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas mediu outros cenários com Jair Bolsonaro – que no momento não poderia ser candidato porque foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral (veja aqui como seria a disputa entre Bolsonaro e Lula) – e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que travam disputa mais apertada com Lula (veja aqui como seria o duelo entre Lula e Michelle)

Pesquisa

O levantamento ouviu 2.024 eleitores em 162 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. Os primeiros números foram divulgados pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, partido que encomendou a pesquisa.