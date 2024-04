Suspenso pelo STF, Allan dos Santos faz live no X e ataca Moraes

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, fundador do portal Terça Livre, fez uma breve live em sua conta no X (antigo Twitter) na noite do último domingo, 8. Embora tenha os perfis pessoais e profissionais na plataforma suspensos desde 2021, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu realizar a transmissão na plataforma.

Durante a live, intitulada “Guerra de Informação”, Santos xingou Moraes e afirmou que vai retomar as atividades do Terça Livre em território americano. O blogueiro, que é foragido da Justiça brasileira por acusações de utilizar as redes sociais para promover atos antidemocráticos, atualmente vive na Flórida, nos Estados Unidos.

Apesar do bloqueio nas contas, diversos usuários do X relataram que conseguiram assistir à live diretamente no perfil do Terça Livre na rede social. A transmissão também foi realizada através de sites alternativos mantidos por Allan dos Santos fora do Brasil, como o portal Academia Conservadora.

Participaram da live apoiadores e aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o jornalista Paulo Figueiredo, ex-comentarista do canal de TV Jovem Pan.

Continua após a publicidade

Musk na mira do STF

No último final de semana, o CEO do Twitter, Elon Musk, tornou-se alvo do chamado inquérito das milícias digitais, que investiga a atuação de grupos que disseminam fake news e atentados contra a democracia nas redes sociais. O processo ocorre no âmbito do STF e é relatado por Moraes.

A inclusão do nome de Musk ocorreu em reação a publicações do bilionário que questionam a suposta “censura” praticada pelo Supremo no Brasil. Em posts endereçados a Moraes, o empresário anunciou no domingo, 8, que iria restaurar contas bloqueadas na plataforma por decisão do ministro.