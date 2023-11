SP vê fraude de R$ 300 mi e faz megaoperação contra dono da Velho Barreiro

Dono das marcas de cachaça Tatuzinho, Velho Barreiro e 3 Fazendas, o grupo Tatuzinho foi alvo, na manhã desta terça-feira, 14, de operação que visa desarticular esquema de fraudes fiscais que teria desviado mais de 300 milhões de reais somente no estado de São Paulo. Ao todo foram cumpridos dezoito mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos, além de Araguaína (TO), Palmas (TO) e Curitiba (PR).

A Operação Thunder foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Estado da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Receita Federal, com o apoio das polícias Civil e Militar.

As investigações tiveram início em 2019. Em nota, o MP-SP afirmou que o grupo “vem se utilizando reiteradamente da simulação de operações interestaduais com o objetivo de reduzir o valor do ICMS devido pelas operações próprias e por substituição tributária (ICMS ST)”.

Além das “fortes evidências” de sonegação fiscal, os investigadores identificaram indícios de lavagem de dinheiro por meio do uso de empresas de participação e fundos de investimento em nome de terceiros, falsidade ideológica associada à constituição de empresas em nome de laranjas e associação criminosa.

Continua após a publicidade

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, além das sanções administrativas após a constituição do crédito tributário.

A operação teve a participação de cinquenta auditores fiscais da secretaria, oito auditores fiscais e dois analistas tributários da Receita, dezesseis promotores de Justiça e seis analistas e oficiais de Promotoria do MP-SP, um promotor de Justiça do MP do Paraná, três promotores de Justiça do Tocantins e dez procuradores do Estado de São Paulo.

O nome Thunder, segundo o MP, é uma alusão ao termo utilizado por fraudadores ao referenciarem os pedidos de compras em notas fiscais relativas às operações simuladas.

Continua após a publicidade

Em nota, o grupo Tatuzinho manifestou inconformismo com o envolvimento de seu nome na operação e afirma que atua “dentro da legalidade, cumprindo rigorosamente suas obrigações tributárias e fiscais”. A empresa afirmou ainda que não teve acesso aos autos da investigação, mas está colaborando com as autoridades.

Leia a íntegra da nota:

“A Tatuzinho, empresa brasileira atuante no segmento de bebidas quentes, com mais de 60 anos de tradição e qualidade, manifesta seu inconformismo com o envolvimento de seu nome em operação realizada por autoridades do Estado de São Paulo. A empresa esclarece que atua dentro da legalidade, cumprindo rigorosamente suas obrigações tributárias e fiscais, e que ainda não teve acesso aos autos que motivaram os fatos objeto da fiscalização. A Tatuzinho informa que está colaborando com as autoridades competentes para esclarecer os fatos. A Tatuzinho se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”

Continua após a publicidade