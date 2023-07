Senador e deputada têm empate técnico em disputa à prefeitura de Goiânia

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) e a deputada federal Adriana Accorsi (PT) estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de Goiânia, segundo levantamento feito entre os dias 29 de junho e 3 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 5.

De acordo com a sondagem, no principal cenário, Vanderlan tem 25,8% das intenções de voto contra 18,9% de Adriana – como a margem de erro é de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

O empresário Vanderlan já foi prefeito, mas de Senador Canedo, cidade da região metropolitana de Goiânia, entre 2005 e 2010. Adriana, delegada da Polícia Civil, é filha de Darci Accorsi, que administrou a capital goiana entre 1993 e 1996 — ele foi um dos primeiros prefeitos de capitais eleitos pelo PT em sua história.

Na sequência aparecem o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL), com 12,6% — ele está empatado na margem de erro com Adriana Accorsi –, e o prefeito atual, Rogério Cruz (Republicanos), que tem 7,9% e está empatado tecnicamente com Vitor Hugo.

Rogério Cruz se elegeu vice-prefeito na eleição de 2020, mas assumiu o cargo desde o início do mandato depois que o titular da chapa, o ex-prefeito e ex-governador Maguito Vilela (MDB) morreu antes mesmo de tomar posse em razão de complicações da Covid-19. Naquela disputa, o segundo colocado foi Vanderlan (teve 47,4% dos votos válidos contra 52,6% de Maguito no segundo turno) e o terceiro lugar ficou com Adriana (13,4%).

Na pesquisa divulgada hoje, também pontuam na corrida à prefeitura o ex-deputado Alysson Lima (PSB), com 4,6%; a filha do ex-prefeito Iris Rezende e da ex-deputada Iris de Araújo (os dois tinham o mesmo nome), Ana Paula Rezende (MDB), com 3,9%; e o vereador Romário Policarpo (Patriota), com 3,2%.

Entre os entrevistados, 18,3% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou nenhum e 4,9% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 761 eleitores de Goiânia.