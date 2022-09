Senado: é cada vez mais acirrada a briga de Alvaro Dias e Moro por vaga

A briga entre o senador Alvaro Dias (Podemos) e o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) pela única vaga do Paraná ao Senado está a cada dia mais acirrada, segundo levantamento feito entre os dias 15 e 19 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, Dias tem 31,4% das intenções de voto contra 30,3% de Moro – a diferença era maior na pesquisa anterior, divulgada em 6 de setembro, quando o placar era de 31,7% a 27,2% em favor de Dias. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A disputa entre os dois é um confronto entre um estreante na política (Moro) contra o político que apadrinhou a sua entrada na disputa eleitoral – foi Dias quem afiançou a ida do ex-juiz para o Podemos em 2021 para a disputa da Presidência, mas o projeto não prosperou porque Moro trocou o partido pelo União Brasil (onde também não conseguiu ser presidenciável). Os dois agora têm trocado críticas públicas na campanha.

No levantamento, aparece na sequência o deputado Paulo Eduardo Martins (PL), que tem o apoio do bolsonarismo no estado, com 14,0% — ele cresceu em relação ao levantamento anterior, quando tinha 11,4%. Os demais candidatos não conseguem pontuar fora da margem de erro. Entre os entrevistados, 9,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 8,2% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.540 eleitores de 64 cidades do Paraná e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº PR-07440/2022.