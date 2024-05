RS: nova alta do Guaíba e frio aumentam o drama em Porto Alegre

Com as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na quinta-feira, 22, o Lago Guaíba continuou subindo e a situação das enchentes em Porto Alegre, que começava a melhorar, retrocedeu. O nível das águas era de 3,86 metros por volta de 1h desta sexta-feira. Às 9h, chegou a 3,93, segundo monitoramento da Defesa Civil estadual.

O nível do Guaíba vinha se estabilizando abaixo de quatro metros desde a madrugada de quarta-feira — a cota de inundação é de três metros. Em alguns pontos da capital gaúcha, o acumulado de chuvas passou de 150 milímetros ontem — com a capacidade de operação reduzida na Estação de Bombeamento de Água (Ebab) 12, o lago transbordou e voltou a atingir bairros como Menino Deus e Cidade Baixa, nos arredores do Centro Histórico de Porto Alegre.

Em razão das novas condições meteorológicas, o governo do estado e a prefeitura suspenderam as aulas nas redes pública e privada nesta sexta-feira, 24. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas no final de semana ficam perto ou até mesmo abaixo de zero nas serras e na região da campanha gaúcha. Em Porto Alegre, as mínimas ficam abaixo dos 10°C também com sensação térmica baixa. Há expectativa de geada no estado.

Balanço

Segundo o último boletim da Defesa Civil, atualizado às 9h desta sexta-feira, o número de mortes causadas pelas chuvas chegou a 183 no Rio Grande do Sul. Ao menos 65 pessoas estão desaparecidas. A crise climática afetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 469 municípios gaúchos — 581.613 pessoas estão desalojadas e 63.918 vivem em abrigos.

Leptospirose

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou duas mortes por leptospirose. Foram 54 casos da doença registrados apenas neste mês. Ainda segundo a pasta, outras ocorrências de saúde relacionadas aos alagamentos foram registradas: um episódio de tétano acidental, 83 acidentes antirrábicos e 27 acidentes com animais peçonhentos.