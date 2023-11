Questão ‘demoniza’ o agronegócio no primeiro Enem do novo governo Lula

No primeiro Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há ao menos uma questão embaraçosa para o governo na sua difícil relação com o agronegócio, um dos principais setores da economia e da política e com quem o petista vem tendo dificuldades desde a campanha eleitoral.

A questão 89 da prova branca diz que no “no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio”. “De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos, como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias, e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado”, diz a pergunta no seu início.

E continua: “Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras (bens comuns) tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a ‘pragatização’ dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa”.

Ao fim, é questionado o que demonstram os elementos descritos no texto (veja as opções abaixo). O gabarito oficial ainda será divulgado no próximo dia 24 de novembro pelo Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação e ao qual cabe coordenar a formulação das questões, mas gabaritos extraoficiais divulgados por cursinhos especializados apontam que a resposta correta é a a): cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida.

Nas redes sociais, já há muita gente criticando, como o ex-secretário da Agricultura de São Paulo, Xico Graziano. “A questão 89 do Enem reflete uma formulação idealista, anticientífica: a ‘recampenização’. Manter os pequenos produtores rurais plantando sementes crioulas, carpindo na enxada e vendendo ovo caipira na feirinha significa negar a evolução tecnológica no campo. Negacionismo puro”, postou.

O tratamento é ruim para o governo Lula, que tem que lidar com um setor que responde por 24% do PIB do país e cuja frente no Congresso tem nada menos que 304 deputados e 41 senadores.

