Quem é Caroline de Toni, cotada para a comissão mais importante da Câmara

Em uma derrota para o governo, o PL deve ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, a mais importante da Casa. O partido pretende indicar a deputada Caroline de Toni (SC), bolsonarista ferrenha e com um histórico de defesa de pautas conservadoras.

Como o PL tem a maior bancada da Câmara, tem prioridade na distribuição das comissões. O martelo será batido nesta quarta-feira, quando os colegiados serão instalados.

De Toni tem 37 anos e é natural de Chapecó. Ela disputou uma cadeira na Câmara pela primeira vez em 2018 e foi eleita para mais um mandato em 2022 com a maior votação de Santa Catarina.

Em 2020, a parlamentar teve o sigilo bancário e fiscal quebrados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. “Não há nenhum fato ou fundamento jurídico que justifique. Não tenho mais dúvida de que estamos vivendo num estado de exceção”, disse na ocasião.

De Toni já apresentou projeto de lei para acabar com a cota feminina nas eleições e é ativista contra a descriminalização do aborto. Em sua última publicação no X (antigo Twitter), a deputada criticou a França por se tornar o primeiro país a incluir o direito ao aborto na Constituição. “França celebra a matança de inocentes!”, escreveu. No dia 24 de fevereiro, ela subiu na tribuna da Câmara com a filha recém-nascida para fazer um discurso “a favor da vida”.

Nas redes sociais, a deputada costuma fazer ataques à esquerda e ao PT. Ela apresentou um pedido de impeachment contra Lula em 2023 por participação no encontro Foro de São Paulo. De Toni foi uma das deputadas presentes no ato em apoio a Bolsonaro no último dia 25, na Avenida Paulista.