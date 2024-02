Qual será o peso de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais deste ano

Embora estejam se movimentando para influir na eleição municipais nas principais cidades do país, é relativa a capacidade de transferência de capital político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas apontou que 42,6% dos entrevistados disseram que o apoio de Bolsonaro a um candidato a prefeito não interfere na decisão pelo voto. No caso de Lula, o percentual dos que fizeram a mesma afirmação é de 35,4%.

O Paraná Pesquisas ouviu 2026 eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos e a taxa de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita a pedido do PL, partido de Bolsonaro.

O levantamento apontou que 31% dos entrevistados disseram que o apoio de Lula a um candidato aumenta as chances de votar nele. Para 29,2% as chances de um concorrente ser votado aumentam para 29,2% dos entrevistados.

Por outro lado, 31% dos eleitores disseram que as chances de um candidato ser votado por eles diminuem quando ele tem apoio declarado de Lula. Outros 25,3% disseram que se o apoio for de Bolsonaro, a vontade de votar no candidato diminui.

Especalistas avaliam que o cenário nacional geralmente tem baixa influência na decisão de voto do eleitorado. No pleito municipal, o eleitor mais preocupado com questões de seu dia a dia, como limpeza de ruas e poda de árvores.

São Paulo

No cenário político ainda polarizado entre lulistas e bolsonaristas apontado pela pesquisa, no entanto, Lula e Bolsonaro têm se movimentado para exercer influência ao menos nas cidades mais importantes do país. Em São Paulo, a principal delas, o presidente interferiu diretamente na formação da chapa do deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que lidera as pesquisas de intenção de votos. A atuação de Lula foi determinante para que a ex-prefeita da capital paulista Marta Suplicy retornasse ao PT após anos de afastamento e fizesse parte da chapa de Boulos como candidata a vice. Bolsonaro, por sua vez, apoia a candidatura à reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). O ex-presidente indicou o coronel Melo Araújo, ex-comandante da Rota e ex-presidente da Ceagesp, para a vice de Nunes. O prefeito ainda não bateu o martelo sobre essa indicação.