Quais são os principais institutos de pesquisa eleitoral do Brasil

Como mostrou a reportagem desta semana de VEJA, as eleições atuais estão sendo marcadas pela proliferação de pesquisas eleitorais e institutos, cada um com sua história, metodologia, financiador e credibilidade. Usando como critério os levantamentos presidenciais feitos em 2022, segue abaixo a lista dos 11 principais institutos, cada um com as suas especificidades.

Datafolha

Foi criado em 1983 e faz parte do Grupo Folha/UOL. O jornal Folha de S. Paulo é quem financia e a metodologia é de entrevistas presenciais, ouvindo 2.556 pessoas.

Ipec

O caçula dos institutos foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-diretores do Ibope. Em 2022, fez três pesquisas presidenciais limitadas ao Ceará, Espírito Santo e Rio de Janeiro, contratadas por TV Cidade de Fortaleza, A Gazeta do Espírito Santo e Rio Indústria. A metodologia é de entrevistas presenciais, ouvindo de 608 a 1.008 pessoas

Ipespe

Criado em 1986 por professores e pesquisadores, entre eles o cientista político Antônio Lavareda. É financiado pela corretora XP Investimentos — neste ano, também foi contratado por Infostocks, que é proprietário do portal InfoMoney (e pertence à XP), Tribuna do Norte e Folha de Pernambuco. Recentemente, o instituto retirou uma pesquisa que estava cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por pressão de aliados bolsonaristas descontentes com os números que favoreceriam Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a assessoria da corretora, o levantamento foi apenas adiado, já que a pesquisa deixará de ser semanal para se tornar mensal. O Ipespe entrevista 1.000 pessoas por telefone em cada pesquisa.

FSB

Fundado em 2008, é ligado ao grupo FSB Comunicação, uma das maiores empresas de comunicação institucional do país — que presta inclusive serviços à administração pública. O financiador é o banco BTG Pactual e as entrevistas são feitas por telefone, com 2.000 pessoas.

Quaest

Fundada em Minas Gerais 2016, passou a realizar pesquisas fora do estado somente em 2020. Conta com o financiamento da corretora Genial Investimentos. Entrevista 2.000 pessoas nas pesquisas presidenciais, de forma presencial.

Paraná Pesquisas

Fundado em 1990, passou a realizar pesquisas presidenciais em 2013. Quem financiou os levantamentos presidenciais em 2022 foi a BGC Liquidez Distribuidora de Títulos Mobiliários. Eles foram feitos de forma presencial, com 2.020 pessoas. Recentemente, voltou a frequentar o noticiário por firmar um contrato de 1,6 milhão de reais com o Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro ao mesmo tempo em que divulga pesquisas presidenciais. O seu diretor, Murilo Hidalgo, se defendeu ao dizer que venceu uma licitação para ter o contrato e que o crescimento recente do seu instituto o coloca como alvo da concorrência.

MDA

Instituto fundado em 1988 por Professores da Universidade Federal de Lavras (UFLA) que, desde 2012, só faz levantamentos a pedido da CNT (Confederação Nacional do Transporte). Em 2022, fez uma pesquisa por meio de entrevistas presenciais e outra por telefone. Ouviu 2.002 pessoas em ambas.

Gerp

O instituto foi fundado na década de 1980, passou a fazer pesquisas municipais em 2016 e fez a primeira presidencial em março de 2022, com 2.095 pessoas por telefone. O financiamento é feito com recursos próprios.

Real Time Big Data

Criado em 2015, faz pesquisas para emissoras como Record e CNN Brasil — a única pesquisa presidencial feita em 2022 foi paga pela CNN Brasil, entrevistando por telefone 3.000 pessoas.

Futura Inteligência

Foi criada em 2005 e só realiza pesquisas presidenciais desde 2021, sob financiamento do Banco Modal. Ouve 2.000 pessoas em pesquisas por telefone.

PoderData

Foi fundado em 2017 e é ligado ao site jornalístico Poder360, realizando as pesquisas com recursos próprios. Nas presidenciais, fala com 3.000 pessoas através de um método de entrevistas por telefone feitas por um robô.

Ideia

Fundado em 2011, só passou a fazer pesquisas públicas em 2018 e é financiado pela revista Exame. Ouve 1.500 pessoas por telefone.

