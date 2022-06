XP cancela pesquisa eleitoral do Ipespe por pressão de bolsonaristas

As pesquisas eleitorais do Ipespe, contratadas pela XP, começaram a criar um constrangimento para a instituição que tem muitos clientes e funcionários, de baixo e alto escalão, que são bolsonaristas, segundo fontes muito próximas à instituição. A cada semana, quando saía o resultado da pesquisa, uma nova saia justa. Isso porque as pesquisas apontavam o ex-presidente Lula com uma ampla vantagem, de 16 pontos, sobre Bolsonaro. Na última pesquisa, a XP chegou a pedir para que ela fosse registrada em nome da Infomoney, o site de notícias do banco. Mas nesta quarta-feira, 8, a instituição cancelou a pesquisa semanal como um programa de contenção de constrangimento. Ainda existe a possibilidade de a XP contratar a pesquisa mensalmente. As pesquisas do Ipespe estão sendo feitas sob encomenda pela XP desde as eleições de 2018, quando Bolsonaro venceu a disputa. No ano passado, a empresa já havia alterado a forma de divulgação tirando seu nome da pesquisa e deixando apenas Ipespe. Aparentemente, não resolveu.

*Atualização. Em nota enviada à coluna, a XP confirmou que vai manter a pesquisa mensalmente e que vai ampliar o número de entrevistas.

