PT aprova a filiação de Marta e sua indicação para ser vice de Boulos

A executiva municipal do PT aprovou na noite desta terça-feira, 16, a filiação da ex-prefeita Marta Suplicy e sua indicação para ser candidata a vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura de São Paulo sem a realização de prévias internas. Foram 12 votos a favor e apenas um contrário, de Barbara Corrales, a Babi, representante de uma das correntes minoritárias da sigla.

Apesar do aval, ainda não foi marcada a data de filiação de Marta, que retornará aos quadros do PT após uma janela de nove anos. A saída, em 2015, foi marcada pela ruptura com a então presidente Dilma Rousseff e o voto favorável ao seu impeachment — na época, a ex-prefeita exercia o cargo de senadora por São Paulo.

Há a expectativa de que a volta de Marta ao PT ocorra em um grande evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o convite pessoalmente na semana passada, de Boulos e de uma série de lideranças de esquerda da cidade. É a primeira vez que o PT decide não lançar uma candidatura própria em São Paulo. Em 2020, com Jilmar Tatto, o partido não chegou ao segundo turno.

De acordo com o deputado estadual Paulo Fiorilo, também ficou decidido na reunião desta terça que Marta iniciará uma série de reuniões com as bancadas da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, além de conversas com representantes da executiva e da base partidária.

Capital eleitoral

Prefeita da capital entre 2001 e 2004, Marta ainda tem uma forte presença eleitoral nas periferias da cidade, especialmente no extremo da zona sul, reduto do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição. No pleito passado, ela ajudou na campanha de Bruno Covas, que tinha Nunes como vice.

Até a semana passada, Marta exercia o cargo de secretária municipal de Relações Internacionais. Ao pedir demissão a Nunes em reunião na prefeitura, a ex-prefeita agradeceu a acolhida e afirmou que seguiria caminhos coerentes com sua trajetória, valores e princípios.

Tarcísio

Nesta terça, Nunes também ganhou um importante apoio. Em agenda conjunta no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou que estará ao lado do prefeito em sua tentativa de reeleição em outubro.

