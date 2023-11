Marconi Perillo é escolhido novo presidente do PSDB

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo foi escolhido novo presidente do PSDB nesta quinta-feira, 30, durante convenção nacional em Brasília.

Em votação, os filiados elegeram os membros do Diretório Nacional e do Conselho Nacional de Ética e Disciplina da sigla, que se reuniram nesta manhã para definir a Executiva Nacional e quem seria o sucessor do atual presidente da legenda, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Perillo foi único candidato ao comando do PSDB. No fim de semana, o ex-senador José Aníbal anunciou que também iria disputar, mas retirou a candidatura nas últimas horas por falta de apoio. Em seu discurso, o ex-governador agradeceu a “generosidade” do colega por desistir do cargo.

Perillo foi deputado federal, senador e governador de Goiás por quatro mandatos. É aliado do deputado Aécio Neves, que foi o principal articulador de sua candidatura ao comando do partido.

A VEJA, antes de ter seu nome confirmado para a presidência do partido, o ex-governador afirmou o desejo de reinserir o PSDB na cena nacional. Para isso, o primeiro passo é ter um candidato a presidente – a sigla não apresentou alternativa em 2022. “O Eduardo Leite é nosso candidato a presidente. A gente precisa preparar o partido para que ele venha forte em 2026”, declarou Perillo.

Ele também afirma que o partido precisa aprimorar a comunicação com os jovens e fortalecer a sigla em estados onde ela ainda não atua. Perillo ainda pretende retomar o contato com figuras importantes que deixaram o PSDB nos últimos anos, além de tentar atrair lideranças de outras legendas, que tenham perfil ideológico semelhante ao dos tucanos.