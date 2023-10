Prefeito de São Luís é favorito a novo mandato em 2024, aponta pesquisa

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), lidera a disputa pela reeleição, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro e divulgada nesta terça-feira, 3.

Segundo a pesquisa, no principal cenário, Eduardo Braide tem 34,8% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Duarte Junior (PSB), que tem 22,6% — a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o ex-prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PSD), com 11,4%; os deputados estaduais Neto Evangelista (União Brasil), com 6,2%; e Wellington do Curso (Podemos), com 5,3%; o vereador Paulo Victor (PSDB), com 3,7%; e o deputado estadual Yglésio Moraes (PSB), com 3,5%.

Entre os entrevistados, 8,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4,6% não souberam ou não responderam.

Avaliação

Segundo a pesquisa, 65,5% aprovam a gestão de Eduardo Braide na prefeitura, enquanto 29,9% a desaprovam e 4,6% não souberam ou não opinaram. Quando questionados sobre como avaliam a administração, 44,1% a classificaram como ótima ou boa, enquanto 19,9% disseram que ela é ruim ou péssima e 35,0% afirmaram que ela é regular.

A pesquisa ouviu 722 eleitores em São Luís.

