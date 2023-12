Prefeito de Pirassununga é afastado por suspeita de corrupção

O prefeito de Pirassununga (cidade de 377 mil habitantes a 375 km de São Paulo), José Carlos Mantovani (PP), e dois secretários municipais, Luiz Carlos Montagnero Filho (Governo) e Marcos Alecsandro de Oliveira Moraes (Agricultura), foram afastados de seus cargos na manhã desta segunda-feira, 4, por ordem do Tribunal de Justiça por suspeitas de fraudes em licitações em contratos de serviços de limpeza urbana e corrupção passiva.

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo cumprem nesta manhã ao todo treze mandados de busca e apreensão em Pirassununga, São José do Rio Preto (SP) e Pouso Alegre (MG) para apurar também indícios dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A prefeitura de Pirassununga foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Além do prefeito e dos secretários, também foram afastados de seus respectivos cargos o superintendente do Departamento de Águas e Esgoto de Pirassununga (Saerp), Jeferson Ricardo do Couto, e a pregoeira do setor de licitações, cujo nome não foi divulgado.

O que investiga a operação?

A operação foi batizada de Calliphora. O Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo aponta indícios de que uma empresa privada de limpeza urbana com atuação no município teria subornado o prefeito e os secretários para conseguir contratos de prestação de serviços com a prefeitura. Os recursos, segundo os investigadores, seriam repassados por meio de contas em nome de terceiros indicados pelos agentes públicos, entre eles familiares dos investigados.

Quem são os principais alvos da operação?

José Carlos Mantovani (PP) – prefeito de Pirassununga

Luiz Carlos Montagnero Filho – secretário municipal de Governo

Marcos Alecsandro de Oliveira Moraes – secretário municipal de Agricultura

Jeferson Ricardo do Couto – superintendente do Departamento de Águas e Esgoto do município de Pirassununga (Saerp)

Uma pregoeira do setor de licitações do município de Pirassununga, cujo nome não foi divulgado pelos investigadores