Portugal extradita brasileiro acusado de copiar golpe de DiCaprio em filme

O brasileiro Eduardo Omeltech Rodrigues, de 29 anos, acusado de ser um dos líderes de uma organização criminosa que se inspirou no personagem de Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street para cometer golpes financeiros, foi extraditado de Portugal para o Brasil nesta quinta-feira, 1. Rodrigues estava em prisão preventiva desde o ano passado, após ser alvo de operação que apurou o uso de empresas de fachada e transações em criptomoedas para aplicar fraudes que causaram prejuízos milionários às vítimas.

O acusado foi encaminhado à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e deverá ser transferido para o Centro de Detenção Provisória, também da capital federal. A defesa afirmou que entrará com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça(STJ) para a revogação da prisão preventiva. “Eduardo Omeltech é presumido inocente na investigação em trâmite em Brasília, que sequer teve acusação/denúncia formal por parte do Ministério Público Federal”, afirmou o advogado Eduardo Maurício.

Rodrigues é investigado pela participação na organização criminosa que usava uma empresa de fachada, registrada como agência de publicidade e marketing, que vendia investimentos na bolsa de valores através de agências fraudulentas de corretagem. De acordo com os investigadores, a empresa abordava as vítimas por meio de chamadas telefônicas, atraindo os potenciais clientes com ofertas de lucros vultuosos.

Ainda segundo a investigação, a falsa operadora tinha call centers em quatro sedes diferentes e chegou a empregar centenas de brasileiros em Portugal, que eram treinados para fazer a captação de clientes. Um deles chegou a ter prejuízo de mais de 1 milhão de reais.

Inspiração em filme

Rodrigues foi preso em Lisboa em março do ano passado na operação batizada como Difusão Vermelha, que identificou um esquema com forte inspiração no filme O Lobo de Wall Street, no qual o protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio enriquece com investimentos irregulares e leva um estilo de vida extravagante. Na operação, os agentes portugueses se disfarçaram de pessoas em situação de rua para fazer o flagrante e prenderam também outros brasileiros envolvidos no esquema.

Defesa

A defesa nega a autoria de Rodrigues dos crimes. “O acusado era apenas era um prestador de serviços da empresa Pineal Marrketing – Unipessoal LDA (sediada em Lisboa), com atividade expressa, certa e determinada de serviços de consultoria, objeto de contrato formal celebrado de prestação de serviços, e que supostamente vem sendo alvo de perseguição e fishing expedition (pesca probatória), tendo o processo no Brasil diversas nulidades que serão provocadas em momento oportuno” afirmou o advogado Eduardo Maurício.