Por que o governo de SP isolou homem preso na ‘máfia das apostas’

A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) determinou o isolamento de Thiago Chambó de Andrade, um dos três presos na chamada “máfia das apostas”. Atualmente detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco, o acusado vai permanecer sem contatos com outros encarcerados até que uma sindicância interna termine de apurar as responsabilidades pela entrada e uso de um celular na unidade.

Em 27 de abril, um dia depois de sua prisão, Chambó ligou para a esposa. O motivo do telefonema foi um pedido de transferência de dinheiro para que ele pudesse “alugar” um novo aparelho na prisão. Veja abaixo o diálogo, interceptado pelo MP. “Estou no telefone de uns amigos aqui. Vou pedir para você fazer uma transferência para eu pedir par entrar um celular aqui”, disse Chambó. “Eu vou transferir. Além disso, o Ralf falou para eu transferir o dinheiro da minha conta para outra pessoa, para não deixar na minha, pois vão bloquear. Eu transferi tudo para a conta do meu pai, tá?”, respondeu Luana, a esposa.

A sindicância deve terminar em quinze dias. Caso seja punido, Chambó pode ter problemas quando precisar obter benefícios prisionais e judiciais, pois a falta, de natureza grave, ficará apontada em seu prontuário.