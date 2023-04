Polícia do PR apreende jovem que ajudou autor de atentado em escola de SP

A Polícia do Paraná apreendeu um menino de 12 anos, morador de Maringá, que teria ajudado o autor do ataque (de 13 anos) à escola Thomázia Montoro, em São Paulo, no mês passado. Na ação, uma professora foi morta. Segundo as investigações, o adolescente mais jovem participava desde 2022 de uma comunidade na plataforma Discord chamada True Crime Community (TCC), cujos integrantes incentivavam e ajudavam uns aos outros a planejar atos violentos não apenas em ambientes escolares, mas em boates LGBTQIA+, bailes funk e até em eventos de carnaval. Os alvos eram pessoas consideradas desafetas dos integrantes do grupo.

No caso específico do ataque de São Paulo, em 18 de março, nove dias antes do crime, o jovem paranaense incentivou e auxiliou o autor do atentado sobre como manusear uma faca. As informações dos participantes e suas conversas na íntegra foram disponibilizadas pelo Discord, após ordem judicial.

Ao mesmo tempo em que ajudava outros integrantes do grupo, o rapaz de 12 anos, juntamente com outras três pessoas, também planejou atos criminosos contra adolescentes de quem ele não gostava. Em 6 de abril, o garoto foi apreendido pelos policiais, que encontraram em seu poder armas brancas, uma réplica de um revólver, além de toucas e balaclavas.

Após a detenção, o Ministério Público ofereceu uma representação à Justiça em que pede sua internação. O pedido foi aceito de forma temporária. A defesa do garoto, por sua vez, solicitou medidas socioeducativas mais brandas, sob alegação de que o acusado sofria bullying e não possui antecedentes infracionais.