Polícia procura três pessoas que teriam ajudado aluno a matar professora

A Justiça de São Paulo marcou para o dia 4 de abril, às 14h50, a próxima audiência do caso do estudante de 13 anos que matou uma professora e feriu outras quatro pessoas em uma escola da Vila Sônia, na zona oeste da capital, na segunda-feira, 27. O jovem, que foi apreendido no mesmo dia, permanecerá dessa forma por no mínimo 45 dias, durante o curso das investigações, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, o juiz responsável pelo caso determinou que a Polícia Civil faça todas as diligências necessárias para identificar o perfil de três pessoas que poderiam ter ajudado o aluno a cometer os crimes. Além de homicídio qualificado, o rapaz foi detido pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de injúria racial, agressão, ameaça e três tentativas de homicídios. As escolas onde o jovem estudava também foram oficiadas para enviar à Justiça documentos que mostrem como era a conduta disciplinar do agressor.

O rapaz, que está em uma unidade da Fundação Casa, passará por uma avaliação clínica e outra psiquiátrica, também por determinação judicial.