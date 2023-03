Professora é morta e três ficam feridos em ataque em escola estadual de SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Três professoras e um aluno foram esfaqueados por um adolescente na manhã desta segunda-feira, 27, na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o agressor é um aluno do oitavo ano, de 13 anos, que foi levado ao 34º Distrito Policial. Uma das professoras morreu — Elisabete Tenreiro, 71 anos, chegou a ser socorrida, mas teve uma parada cardíaca no Hospital das Clínicas.

De acordo com a PM, outras quatro vítimas receberam atendimento e estão estáveis — sendo um aluno que teve um corte no braço e foi levado a um hospital da região e, outro, que estava em estado de choque e que também passou por atendimento. A motivação do ataque ainda está sendo apurada.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio e se solidarizou com a famílias dos professores e alunos. “A situação causa consternação a todos e a prioridade neste momento é prestar socorro às vítimas e apoio aos familiares”, publicou o governador, que cumpre agenda oficial em Londres. Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 27, 2023 O governo estadual informou que os secretários de Estado da Educação, Renato Feder, e da Segurança, Guilherme Derrite, estão na escola para tomar as primeiras medidas e prestar apoio a professores, familiares e alunos.