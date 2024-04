Polícia descobre fábricas clandestinas de armas caseiras em onze estados

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), desarticulou uma rede de divulgação de vídeos de instrução para a fabricação e tráfico de armas de fogo caseiras no YouTube.

A investigação encontrou mais de 1.000 vídeos que somavam mais de 110 milhões de visualizações. Os canais tinham cerca de 843 mil inscritos e a polícia capixaba identificou suspeitos de operar fábricas clandestinas em pelo menos onze estados — São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Bahia.

As publicações foram derrubadas após decisão judicial, mas houve resistência, segundo os investigadores. “No início, chegamos a notificar a plataforma, porém não houve colaboração. Foi acionado o Ministério Público do Espírito Santo, que emitiu um mandado de remoção do conteúdo”, afirmou o delegado Daniel Belchior, da Desarme. “Após mais de um ano de investigação e forte resistência da plataforma em cumprir uma decisão judicial, todo o conteúdo foi finalmente removido após a contabilização de uma multa milionária em desfavor da empresa”, disse o delegado.

De acordo com a polícia, as abas de comentários dos vídeos serviam como rede de comunicação entre os armeiros clandestinos. Os suspeitos tiravam dúvidas, trocavam contatos, negociavam e enviavam documentos em PDF com orientações técnicas para a produção de armas caseiras.



Continua após a publicidade

A investigação começou em dezembro de 2023, após a operação “Legado Armeria”, que desarticulou uma fábrica de armas caseiras em Cariacica e Serra, na Grande Vitória. Na ocasião, um suspeito admitiu ter aprendido a fabricar os equipamentos por meio de vídeos na internet.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, afirmou que está em contato com o governo federal para tratar do tema. “O Ministério da Justiça compreendeu a grandeza da nossa investigação e irá convocar todos os estados que também estão sofrendo com esse mesmo problema, para que juntos possamos executar operações policiais e tirar essas pessoas de circulação, para que essas armas não entrem no mercado do crime”, relatou.