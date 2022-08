PGR pede a Moraes acesso à investigação contra empresários bolsonaristas

Giro VEJA - quarta, 24 de agosto

Ordem para tirar do ar vídeo da reunião do presidente com embaixadores e desdobramentos de operação da PF são os destaques do dia

Um dia depois da operação da Polícia Federal que atingiu empresários bolsonaristas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) intimou empresas como Facebook, Instagram, Google e EBC, para que tirem do ar o vídeo da recente reunião com embaixadores convocada pelo presidente Jair Bolsonaro.