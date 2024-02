PF prende três suspeitos de ajudar na fuga de Mossoró

No nono dia de buscas pelos dois foragidos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de ajudar na fuga durante buscas na cidade vizinha de Baraúna, onde se concentram atualmente os trabalhos de recaptura.

Ainda nesta quinta, 22, o esquema montado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública começará a receber o reforço de cem homens da Força Nacional. De acordo com a pasta, parte do comboio também formado por 22 viaturas e um ônibus deve chegar ao estado por volta das 22h. O restante tem previsão de se apresentar nesta sexta, 23. A demora se deu por conta das chuvas que prejudicam o acesso às estradas.

Formado por policiais e bombeiros militares que já integram a Força Nacional, o efetivo atuará por 30 dias em Mossoró e região, incluindo zonas de mata e áreas de grutas. Os homens se unirão a outros 500 agentes, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, que já atuam nas buscas desde 14 de fevereiro, quando Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, o Deisinho, conseguiram escapar de suas celas.

O ministério abriu investigações administrativas para apurar eventuais cúmplices na fuga dos detentos, que são ligados ao Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas em atividade no Brasil. As apurações estão sob o comando do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. A Polícia Federal também abriu investigação criminal.