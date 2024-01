PF faz operação para investigar vazamento do Enem 2023

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova operação em Sobral (CE) na manhã desta quarta-feira, 24, para investigar o suposto vazamento do tema da redação do último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com a corporação, o suspeito teria divulgado nas suas redes sociais o tema enquanto o exame ainda estava sendo realizado.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Não houve prisões. O alvo é um morador de Sobral, que foi denunciado à PF pelo próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep).

Dependendo da conclusão das investigações, o suspeito pode responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, cuja pena máxima é de quatro anos de prisão. A operação desta quarta foi batizada com o nome “Limite Virtual”.

No exame, que aconteceu nos dias 5 e 12 de novembro, a redação fez parte do caderno do primeiro dia de provas. O tema escolhido em 2023 foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua 2022 (Pnad), que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que as mulheres gastam cerca de 21,3 horas por semana com trabalhos domésticos e cuidados de pessoas da família, enquanto os homens gastam em média 11,7 horas nessas mesmas tarefas.

A prova do Enem se inicia tradicionalmente às 13h30, no horário de Brasília, e o próprio Inep divulga, depois das 14h, o tema escolhido para a redação. Contudo, os candidatos do exame não podem ter acesso ao celular no período da prova e tampouco se comunicar com quaisquer pessoas.

O resultado das provas de 2023 foi divulgado na terça-feira passada, dia 16 de janeiro. Na segunda-feira, 22, começou o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que permite aos estudantes brasileiros disputarem vagas em universidades de todo o País a partir do desempenho que tiveram na prova do Enem.

