Petista apoiado por bolsonarista lidera a eleição ao governo de Sergipe

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o governo do Sergipe divulgada nesta quarta-feira, 12, posiciona o senador Rogério Carvalho (PT) em primeiro lugar, com 42% dos votos totais. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) vem em segundo, com 34%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. São 16% de brancos e nulos e 8% de indecisos. Entre os votos válidos, Carvalho tem 55% a 45%.

A liderança de Carvalho vem após um importante e peculiar apoio a sua campanha, anunciado por Valmir de Francisquinho (PL). O prefeito de Itabaiana era o candidato de Jair Bolsonaro no estado, mas teve a candidatura indeferida pelo TSE. A decisão só não ocorreu a tempo de retirarem seu nome da urna e, com isso, ele somou 457 mil votos — 120 mil a mais que o senador petista, que terminou em primeiro.

Como oposição ao atual governo de Belivaldo Chagas (PSD), que tenta emplacar Mitidieri como sucessor, Francisquinho declarou apoio a Carvalho. Com isso, o candidato que tem o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva — que viaja nesta quinta, 13, para Aracaju, onde subirá no palanque ao lado do candidato — também pode acumular o voto bolsonarista na sua chapa.

Os palanques já eram confusos antes mesmo da opção de Francisquinho. Afinal, o PT fez parte da base do governo que elegeu Chagas em 2018 (tem a vice-governadora Eliane Aquino) e só saiu da base do governo recentemente para lançar o nome de Carvalho. Mesmo com o rompimento, Mitidieri reforçou ao longo da campanha seu apoio a Lula, e até se encontrou com o ex-presidente e seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Agora, apoiadores do deputado federal, como o senador eleito Laércio (PP) e o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil), tentam convencê-lo a anunciar apoio a Bolsonaro de modo a se contrapor à candidatura rival. No entanto, Mitidieri, de passado recente lulista, ainda não se pronunciou.

Essa é a primeira pesquisa do Real Time sobre o segundo turno em Sergipe. Na única feita antes do primeiro turno, em 8 de agosto, o instituto apontou Carvalho em primeiro, com 22%, e Mitidieri em segundo, com 21%. Nas urnas, o senador teve 44,7%, enquanto o deputado federal ficou com 38,9%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores entre 10 e 11 de outubro, e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número SE-07813/2022.

