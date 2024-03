Pesquisa: Ricardo Nunes venceria seus principais rivais no segundo turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), derrotaria os seus principais adversários, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), em um eventual segundo turno na disputa pelo comando da maior cidade do país, segundo levantamentos feitos entre os dias 13 e 18 de março pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 19.

No duelo mais provável hoje, contra Boulos, o prefeito teria 46,0% das intenções de voto contra 39,1% do deputado do PSOL — entre os entrevistados, 9,5% afirmaram que votariam em branco, nulo ou nenhum e 5,4% não souberam ou não quiseram responder.

Nesse caso, Nunes de fato lidera a disputa, porque a diferença que tem para Boulos é maior que a margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já na disputa contra Tabata Amaral, a vantagem de Nunes seria maior: ele teria 48,4% contra 30,0% da deputada do PSB. Um percentual bastante expressivo (14,1%) declarou que votaria em branco, nulo ou nenhum e 7,5% não souberam ou não responderam.

Duelo na esquerda

Caso Nunes fique fora do segundo turno — um cenário pouco provável — e a disputa ocorra entre os dois candidatos da esquerda, Boulos levaria vantagem sobre Tabata: ele tem 43,3% das intenções de voto contra 34,3% da sua colega na base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse cenário teria o maior percentual de eleitores que não votariam em nenhum ou fariam a opção branco ou nulo (15,8%) – outros 6,6% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi feita com 1.350 eleitores na cidade de São Paulo.

Primeiro turno

No mesmo levantamento, o instituto Paraná Pesquisas apontou que no primeiro turno o prefeito Ricardo Nunes aparece pela primeira vez numericamente à frente de Guilherme Boulos na corrida paulistana.

Segundo a pesquisa, no principal cenário, o prefeito tem 32,0% das intenções de voto contra 30,1% do seu principal adversário – como a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente. Leia a matéria completa aqui.

