Pesquisa: qual bolsonarista se sai melhor na briga pelo Senado em SP

A pesquisa sobre a disputa eleitoral pela única vaga ao Senado por São Paulo divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo instituto Real Time Big Data, comparou o desempenho entre quatro bolsonaristas cotados para compor a chapa com o pré-candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos): o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (Republicanos), os deputados federais Marco Feliciano (PL) e Carla Zambelli (PL), e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes (PL).

A briga para saber quem vai ser o candidato do bolsonarismo ao Senado em São Paulo se acirrou após a desistência, no final de junho, do apresentador de TV José Luiz Datena (PSC), que já havia sido apontado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). como o seu nome preferido no estado.

Entre os candidatos a ocupar o espaço de Datena, Skaf é quem apresenta o melhor desempenho, somando 12% no principal cenário. Ele fica atrás do ex-governador Márcio França (PSB), apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Haddad (PT), que tem 23%, e da deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), com 13% — com esta há empate na margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Janaína, aliás, também se identifica com o eleitor conservador e de direita, mas não é cogitada entre os postulantes à vaga no Senado pela chapa apoiada por Bolsonaro.

Nos cenários em que foram testados, Zambelli e Pontes atingem 8% — o que significa que estão empatados com Skaf na margem de erro. Marco Feliciano é quem tem o pior desempenho. O pastor evangélico pontua apenas 5% — dentro da margem de erro, ele empata com Zambelli e Pontes, mas não com Skaf. Com ele, Janaína Paschoal sobe para 15%, e Márcio França vai a 24%.

Todos os quatro foram testados, em rodízio, no mesmo cenário, que inclui o vereador Milton Leite Filho (União Brasil), com 5%; o suplente de senador José Aníbal (PSDB), com 3%; o ex-ministro Aldo Rebelo (PDT) e a médica Nise Yamaguchi (PTB), ambos com 2%; e os deputados estaduais Henri Ozi Cukier (Podemos) e Ricardo Mellão (Novo), os dois com 1%. São 19% de brancos e nulos e 19% que não sabem ou não responderam.

O Real Time ouviu 1.500 eleitores paulistas entre 8 e 9 de julho, e a pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-05804/2022.