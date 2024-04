Pesquisa: eleitor do Rio está muito dividido em relação ao governo Lula

O eleitor da cidade do Rio de Janeiro está — ao menos numericamente — um pouco mais descontente do que contente com o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste seu terceiro mandato, de acordo com levantamento feito entre os dias 24 e 29 de abril e divulgado nesta terça-feira, 30.

Segundo a pesquisa, 46,6% dos eleitores cariocas aprovam o trabalho do petista, enquanto 49,9% a desaprovam – 3,5% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica um empate técnico entre as duas avaliações. Em relação a novembro de 2023, a situação piorou: antes, 48,4% aprovavam e 48,3% desaprovam a sua gestão.

Quando questionados sobre como avaliam o atual mandato de Lula, 34% o classificam como ótimo ou bom, enquanto 40,7% acham que ele é ruim ou péssimo. Outros 22,8% dizem que o desempenho do presidente é regular e 2,6% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa ouviu 800 eleitores na cidade do Rio de Janeiro.

Padrinhos

Na eleição municipal deste ano, Lula apoia a reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD). Como padrinho político, Lula tem desempenho parecido com o de seu principal adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem reduto político no estado e avaliza a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o seu governo.

O Paraná Pesquisas perguntou ao eleitor se ele com certeza votaria, poderia votar ou jamais votaria em um candidato indicado por Lula ou Bolsonaro. Somadas as respostas “com certeza votaria” e “poderia votar”, o petista alcança 51,5%, enquanto o ex-presidente chega a 52,3%.

Veja os resultados:

BOLSONARO

30,0% – com certeza votaria

22,3% – poderia votar

43,5% – jamais votaria

4,3% – não sabe/não opinou

LULA

26,1% – com certeza votaria

25,4% – poderia votar

45,9% – jamais votaria

2,6% – não sabe/não opinou

Corrida à prefeitura

Apesar da oscilação negativa na avaliação de Lula na cidade, o candidato apoiado por ele continua muito bem na disputa por um novo mandato. O levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Paraná Pesquisas mostra que Eduardo Paes tem amplo favoritismo na corrida pela prefeitura. No principal cenário, ele tem 46,1% das intenções de voto, mais de trinta pontos à frente de Alexandre Ramagem – leia a matéria completa aqui.