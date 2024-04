Com aprovação em alta, Paes tem amplo favoritismo em disputa no Rio

A pouco mais de cinco meses para a eleição municipal, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), é franco favorito a obter um novo mandato, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 29 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 30.

De acordo com a sondagem, no principal cenário, Paes tem 46,1% das intenções de voto, mais de trinta pontos à frente do seu perseguidor mais próximo, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que aparece com 13,6%. Logo depois, vem o também deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 7,4% — como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Ramagem e Motta estão empatados na margem de erro.

Na sequência, aparecem na pesquisa o ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU, com 4,5%; o deputado federal Otoni de Paula (MDB), com 3,0%; a deputada estadual Dani Balbi (PCodB), com 2,8%; o também deputado estadual Rodrigo Amorim (União), com 2,1%; o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 1,9%; e o vereador Pedro Duarte (Novo), com 1,6%.

Entre os entrevistados, 10,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, e 7,0% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 800 eleitores na cidade do Rio de Janeiro.

Avaliação

O maior trunfo de Eduardo Paes tem sido a forma positiva como a população avalia o seu mandato. Segundo o Paraná Pesquisas, a sua gestão é aprovada por 66,0% dos eleitores cariocas e desaprovada por 30,8%. A avaliação dele melhorou em relação a novembro de 2023, quando, segundo o mesmo instituto, as taxas eram de 59,6% e 35,3%, respectivamente.

Quando questionados sobre como avaliam o trabalho do prefeito, 12,8% dizem que ele é ótimo e 35,4% o classificam como bom – em novembro, essas taxas eram de 7,5% e 32,2%. Já entre aqueles que enxergam o governo municipal como ruim ou péssimo, a taxa caiu de 26,9% para 21,6%. A classificação de regular também oscilou para baixo nesse período, de 31,4% para 27,4%.

Rejeição

O Paraná Pesquisas também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Segundo instituto, 25,4% dos cariocas não votariam em Paes de jeito nenhum. Ele é seguido por Cyro Garcia (23,4%), Alexandre Ramagem (18,3%) e Tarcísio Motta (14,1%).