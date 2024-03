Pesquisa: Curitiba tem empate técnico entre cinco candidatos à prefeitura

A disputa pela prefeitura de Curitiba tem nada menos que cinco pré-candidatos empatados tecnicamente, segundo levantamento feito entre os dias 15 e 20 de março pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 20.

De acordo com a sondagem, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) surge numericamente à frente, com 17,4% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), com 15,9%; pelo também ex-prefeito e ex-governador Beto Richa (PSDB), com 14,5%; pelo deputado estadual Ney Leprevost (União), com 13,1%, e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo), com 11,0%.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os cinco estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Na sequência aparecem o deputado estadual Goura Nataraj (PDT), com 5,6%; o ex-deputado federal Paulo Martins (PL), com 4,9%; a jornalista Cristina Graeml (PMB), com 2,8%; e o ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade), com 1,9%.

Entre os entrevistados, 7,4% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,6% não souberam ou não quiseram responder. Foram ouvidos na pesquisa 800 eleitores da capital do Paraná.

Rejeição

Segundo a pesquisa, Richa é o candidato mais rejeitado pelos eleitores: 47,4% afirmaram que não votariam no tucano de jeito nenhum. Depois, bem abaixo, aparecem Ducci (15,9%), Rosangela Moro, do União (13,3%), Deltan (12,5%), Goura (12,0%) e Leprevost (11,5%). Os demais têm rejeições abaixo de dez pontos percentuais.

Apoios

Pimentel tem como um de seus trunfos os apoios do governador Ratinho Jr. e do prefeito Rafael Greca, ambos do PSD, que têm gestões bem avaliadas pelo eleitor de Curitiba, segundo o levantamento: 72,9% aprovam a gestão do prefeito, enquanto 74,8% dizem o mesmo do governador.

Já Luciano Ducci trabalha para ter o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – na semana passada, uma comissão eleitoral nacional do PT anunciou a intervenção no diretório de Curitiba para impedir que o petismo local anuncie candidato próprio. O assunto será decidido pela Executiva Nacional, que tende a fechar uma aliança com Ducci.

Nesse caso, no entanto, o apoio pode ser relativo. Segundo o Paraná Pesquisas, a maioria dos curitibanos (59,9%) reprova a gestão de Lula.