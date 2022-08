Pesquisa: Bolsonaro aumenta a vantagem sobre Lula no Rio Grande do Sul

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou a sua vantagem sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio Grande do Sul, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 20 e 24 de agosto e divulgado nesta quinta-feira, 25.

De acordo com o levantamento, Bolsonaro tem 42,4% das intenções de voto contra 34,7% de Lula – em julho, o placar era de 39,3% a 34,5% para o presidente. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa divulgada hoje, Ciro Gomes (PDT) tem 6,5% no estado, enquanto Simone Tebet (MDB) tem 2,3%. Os demais candidatos não somaram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 6,9% disseram que irão votar em branco, nenhum ou nulo e 5,8% afirmaram que não sabem ou não responderam.

A liderança de Bolsonaro não tem garantido, no entanto, o mesmo desempenho para os seus candidatos no estado. O ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) tem 25,1% das intenções de voto contra 31,6% do ex-governador Eduardo Leite (PSDB), que lidera. Outro candidato do bloco governista, o senador Luis Carlos Heinze (PP) tem 6,9% — veja matéria completa aqui.

Avaliação

Bolsonaro também experimentou uma melhora da avaliação do seu governo entre os gaúchos, segundo a mesma pesquisa. De acordo com o levantamento, 50,2% aprovam a sua gestão (eram 47,3% em julho), enquanto 45,2% desaprovam (eram 48,0%) – outros 4,5% não souberam ou não responderam (eram 4,7%).

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de sessenta municípios do Rio Grande do Sul e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-04128/2022.

