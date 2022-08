Eduardo Leite lidera disputa ao governo do RS, mas tem a maior rejeição

O ex-governador Eduardo Leite (PSDB) lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, mas tem também a maior rejeição do eleitorado, segundo levantamento feito entre os dias 20 e 24 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 25.

De acordo com a pesquisa, Leite tem 31,6% das intenções de voto e está à frente do deputado e ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que tem 25,1% — a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Logo abaixo, aparecem o deputado estadual Edegar Pretto (PT), que tem 8,9%, e o senador Luis Carlos Heinze (PP), com 6,9% — eles estão empatados na margem de erro. Heinze também empata tecnicamente com o ex-deputado Vieira da Cunha (PDT), que tem 2,2%.

Por fim, aparecem o empresário Roberto Argenta (PSC), com 1,2%, e o ex-vice-governador Vicente Bogo (PSB), com 1,1%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 10,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 9,8% disseram que não sabem ou não responderam.

Eduardo Leite, que renunciou ao governo em abril deste ano para tentar a Presidência da República e depois recuou e decidiu ir em busca de um segundo mandato no Rio Grande do Sul, é também o mais rejeitado pelo eleitorado, com 31,7% — praticamente a mesma intenção de voto que possui. Na sequência, aparecem Onyx, com 19,0%. Todos os demais têm rejeições inferiores a 10%.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de sessenta municípios do Rio Grande do Sul e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RS-04665/2022.