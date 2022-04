Patrocinador da motociata de Bolsonaro forneceu whey protein ao Exército

Patrocinadora da motociata com o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo nesta sexta-feira, 15, a empresa Black Skull Heavy Sports Nutrition já forneceu complementos alimentares, como whey protein, maltodextrina e vários itens promocionais para uma unidade do Exército. Marca conhecida entre halterofilistas brasileiros, a Black Skull emitiu um total de onze notas fiscais desde outubro no ano passado de produtos ao 2º Batalhão de Polícia do Exército, que fica em Osasco.

Uma das notas fiscais descreve que produtos foram fornecidos como “degustação” em um evento na sede do batalhão em novembro do ano passado. Os suplementos para treino em academia incluem, por exemplo, 48 unidades de Whey sabor “Gourmet Bacio di Latte”, que saíram pelo total de 1.291 reais. Há itens como coqueteleiras promocionais, camisetas dry-fit e sacolas com a marca da empresa. As notas estão em nome da GDS Grow Dietary Supplements do Brasil, nome inscrito como razão social da Black Skull, no Portal da Transparência do governo.

O 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco, já realizou mais de um evento com o dono da empresa, Marcelo Bella. Ele recebeu medalhas comemorativas do comando do batalhão e participou de cerimônias de passagem de oficiais à reserva. Integrantes do Black Skull Moto Clube, organizado pelo dono da empresa, também já fizeram um curso de pilotagem defensiva com o batalhão em agosto do ano passado.

A empresa participa do evento “Acelera para Cristo”, que reúne motociclistas em apoio a Bolsonaro, desde a primeira edição no ano passado. Eles dizem ter arrecadado 90 toneladas de alimentos na motociata de julho de 2021.