Quem é o polêmico e barulhento organizador da motociata de Bolsonaro

A manifestação de motociclistas a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) que ocorre em São Paulo nesta sexta-feira, 15, conta com a organização de uma associação religiosa e a liderança do empresário Jackson Vilar, militante bolsonarista que costuma gravar vídeos estridentes nas redes sociais e já criticou até o próprio Bolsonaro. Esta é a segunda edição do evento “Acelera para Cristo” e, ao final do trajeto entre a capital paulista e a cidade de Americana, líderes evangélicos também devem juntar a uma espécie de comício para falar aos apoiadores do presidente.

Dono de uma loja de móveis, Vilar se apresenta como embaixador do comércio da Zona Sul de São Paulo. Ele também organizou a primeira motociata com Bolsonaro, em junho do ano passado. Na ocasião, gravou vídeos com Tarcísio Gomes de Freitas e Ricardo Salles, que na época eram ministros do governo (Infraestrutura e Meio-Ambiente, respectivamente), além de subir ao palco com o primeiro escalão do governo. Hoje, Vilar é pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos.

Vilar já teve ao menos dois episódios de desentendimento com o governo. No ano passado, ele gravou vídeos criticando deputados governistas pela aprovação do fundo eleitoral no valor de quase R$ 5 bilhões. Ele também reagiu negativamente ao recuo de Bolsonaro após as manifestações de 7 de Setembro do ano passado, quando o presidente escreveu um comunicado dizendo que não tinha intenção de “agredir quaisquer dos Poderes” da República. “Eu não acredito em Bolsonaro mais, pode me chamar de traidor, do que quiser”, disse Vilar em setembro.

Neste ano, porém, ele voltou a organizar a motociata e a publicar mensagens de apoio a Bolsonaro. Um de seus alvos preferenciais nos vídeos que grava é o ex-governador paulista João Doria (PSDB). Vilar, inclusive, já foi a eventos oficiais para protestar contra o tucano. No seu perfil no Instagram, ao menos dois vídeos do empresário já tiveram o acesso bloqueado por conter informação falsa. Ele tem 53 mil seguidores na rede.

O evento desta sexta, 15, segundo o material de divulgação, terá presença de líderes evangélicos como o pastor Silas Malafaia, o apóstolo Estevam Hernandes e o pastor Cláudio Duarte. A organização pede a entrega de 1 quilo de alimento não perecível, e cobra 10 reais de motociclistas que queiram integrar um pelotão de frente próximo ao presidente. O valor dos ingressos por meio de Pix são direcionadas à associação religiosa “Mensagem de Esperança” de Campinas.