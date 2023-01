Os primeiros passos de Guilherme Boulos no Congresso

Prestes a estrear no Congresso Nacional, o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL) já planeja quais serão seus primeiros passos como parte da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com foco no combate às desigualdades, o ex-coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) pretende atuar na reconstrução do Minha Casa Minha Vida, que no governo Jair Bolsonaro passou a se chamar Casa Verde e Amarela. O programa, que está sob a gestão do Ministério das Cidades — pasta para a qual Boulos foi cotado –, chegou a ter suspensos os repasses do governo federal em 2021.

O novo ministro, Jader Filho (MDB), afirmou nesta semana que o programa sofreu um “desmonte” nos últimos quatro anos e que será prioridade da pasta restabelecer seu funcionamento e diminuir o déficit habitacional no país.

“Vou atuar na construção de um novo programa de moradia, no debate sobre o novo Minha Casa Minha Vida”, diz Boulos a VEJA. “E vamos apresentar logo no início do mandato um projeto de política pública de cozinhas solidárias como uma atuação emergencial para o combate à fome, que foi a grande bandeira da eleição do Lula”.

Reforma tributária

Sinalizada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como uma das prioridades do governo no primeiro semestre de mandato, a reforma tributária também está no radar de Boulos.

“Uma reforma tributária progressiva, que reduza impostos sobre consumo, que reduza impostos sobre os mais pobres e sobre a classe média, e que aumente impostos sobre renda e patrimônio dos super ricos, precisa ser prioridade para o país”, diz. “O Lula já deixou claro que vai ser um tema forte para o governo, e vai ser um tema que vamos batalhar na Câmara no nosso mandato”.