Os municípios com mais brancos, pretos, pardos e indígenas do Brasil

Nesta sexta-feira, 22, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Censo Demográfico 2022 sobre a autodeclaração de cor ou raça em todos os municípios do Brasil. Pela primeira vez em 150 anos, os brasileiros que se declaram pardos corresponderam à maior parcela da população, seguida pelos brancos, pretos, indígenas e amarelos.

O município de Boa Vista do Ramos (AM) se destaca como a cidade com maior proporção de pardos do país, com 92,7% dos 23.785 habitantes se declarando pertencentes ao maior grupo racial do Brasil. Entre os brancos, segunda cor de pele mais frequente no Brasil, Morrinhos do Sul (RS) ocupa o primeiro lugar no ranking – dos 3.071 moradores, 97,4% consideram fazer parte da população branca.

Os indígenas, por sua vez, têm em Santa Isabel do Rio Negro (AM) sua maior concentração populacional, representando 96,6% dos 14.164 moradores. Já a cidade de Serrano do Maranhão (MA) lidera a lista de predominância dos negros, cerca de 58,5% dos 10.202 residentes. Os amarelos, que representam 0,4% dos brasileiros, não têm maioria em nenhum município brasileiro.

Proporção inédita desde 1872

O resultado de cor ou raça do Censo 2022 corresponde a um fenômeno inédito desde a realização do primeiro Censo nacional, em 1872, quando a população parda superava levemente a branca, com 38,3% e 38,1% dos brasileiros, respectivamente. Segundo o IBGE, a representatividade do grupo dos brancos chegou ao ápice em 1940, quando atingiu 63,5% do país – desde então, a tendência foi de diminuição até cair ao segundo lugar no levantamento mais recente.

Em relação às regiões, o último Censo indica que o Norte do país tem a maior concentração de pardos e indígenas, enquanto os brancos e amarelos têm maior presença no Sul do país e os pretos no Nordeste. Na comparação estadual, os brancos predominam no Rio Grande do Sul (78,4%), os pardos no Pará (69,9%), os pretos na Bahia (22,4%), os amarelos em São Paulo (1,2%) e os indígenas em Roraima (15,4%).

Ranking populacional por cor ou raça

Confira, abaixo, os dados de representação racial divulgados hoje pelo IBGE:

Pardos : 92,1 milhões (45,3%)

: 92,1 milhões (45,3%) Brancos : 88,2 milhões (43,5%)

: 88,2 milhões (43,5%) Pretos : 20,6 milhões (10,2%)

: 20,6 milhões (10,2%) Indígenas : 1,7 milhões (0,8%)

: Amarelos: 850,1 mil (0,4%)